Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Ha affermato che la squadra punta a ottenere il miglior risultato possibile e ha sottolineato l’importanza di prepararsi bene per affrontare la sfida. Ha anche commentato alcuni aspetti della condizione dei giocatori e delle strategie da adottare in campo.

E' appena finita la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, alla sfida del match contro il Milan, in programma domani alle ore 18:00 presso lo Stadio di San Siro. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni del tecnico granata. «Bisogna ragionare sempre sulle proprie caratteristiche e capire le loro. Quando sono in possesso fanno movimenti per aprirti centralmente e dobbiamo fare in modo che questo non avvenga. Il piano tattico può dare una mano, ma è l’atteggiamento a determinare il risultato, la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi. Per ragionare in maniera equilibrata usa un centrocampista in più ma non è detto che con due attaccanti si è più propositivi o offensivi, i miei attaccanti sanno che per poter giocare insieme devono fare entrambe le fasi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, D’Aversa in conferenza: “Vogliamo portare a casa il risultato migliore possibile”

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