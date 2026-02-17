Orlando | Milan sempre in sofferenza per portare a casa il risultato è incredibile

Massimo Orlando ha commentato la vittoria del Milan a Pisa, attribuendola alle difficoltà che i rossoneri incontrano nel mantenere il risultato. L’ex attaccante, che giocò con il club di via Aldo Rossi durante la stagione 1994-1995, ha osservato come la squadra di Allegri fatichi a gestire le partite, anche contro avversari più modesti. Durante l’intervista, Orlando ha sottolineato che il Milan spesso si trova in difficoltà nel finale, riuscendo comunque a portare a casa i tre punti. Un esempio concreto è stato il gol decisivo segnato negli ultimi minuti, che ha evitato un pareggio.

Massimo Orlando, classe 1971, in carriera è stato un trequartista dotato di spunto e fantasia: dopo quattro anni (1990-1994) con la maglia della Fiorentina, passò in prestito al Milan nella stagione 1994-1995. Due sole presenze per lui nel Diavolo allenato da Fabio Capello, entrambe in Serie A, in Milan-Bari 0-1 del 28 maggio 1995 e in Fiorentina-Milan 1-2 del 4 giugno 1995, per un totale di appena 37' sul terreno di gioco. Da lì, il ritorno a Firenze per fine prestito e altre due stagioni disputate in maglia viola. Spesso, Orlando viene interpellato nelle trasmissioni di calcio come opinionista e, proprio in virtù del suo passato - seppur breve e poco intenso - in maglia rossonera, sovente gli viene chiesto un giudizio sul Milan.