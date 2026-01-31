Conferenza stampa Cuesta pre Parma Juve | I bianconeri giocano molto bene Per portare a casa il risultato dobbiamo fare questo

Dopo la conferenza stampa, Cuesta ha elogiato la Juve, dicendo che i bianconeri giocano molto bene. Per portare a casa il risultato, il tecnico spagnolo ha spiegato cosa serve fare. Ha sottolineato l’importanza di mantenere il livello di gioco e di essere pronti a lottare fino all’ultimo minuto. La squadra si prepara con determinazione, consapevole delle sfide che li aspettano.

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa in vista del match tra Parma e Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA PARTITA – «L'abbiamo preparata con consapevolezza del contesto e della partita che vogliamo giocare. Abbiamo l'opportunità di rappresentare il Parma tutti i giorni e in serate come quella di domani, da vivere insieme ai tifosi» GIOCHERANNO I NUOVI? – «Assolutamente sì, sono disponibili. Quella passata è stata una settimana di movimenti con Djuric e Cutrone che ci hanno dato tanto e sono andati via.

