Allegri carica il Milan | Fullkrug trascina Leao deve incidere

Nella vigilia della partita contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha analizzato le dinamiche della squadra, sottolineando l'importanza di Fullkrug nel momento di forma e la necessità di Leao di incidere maggiormente. Il tecnico ha evidenziato i temi principali legati alla leadership, agli adattamenti tattici e alla crescita individuale, preparando il Milan alla sfida in un clima di attenzione e concentrazione.

Vigilia di campionato a Milanello. Massimiliano Allegri ha fatto il punto prima della sfida contro il Lecce, toccando temi chiave tra leadership, adattamenti tattici e crescita individuale. L'allenatore del Milan ha elogiato Fullkrug per l'atteggiamento: «È venuto anche con un dito mezzo fratturato. Ha voluto esserci a tutti i costi. Giocatori così trascinano il gruppo nei momenti difficili». Un segnale forte, più mentale che tecnico. Sul fronte delle soluzioni, Saelemaekers resta una carta spendibile anche da terzino: «In alcune fasi lo ha già fatto. Abbiamo alternative e chi entra lo fa con l'atteggiamento giusto».

