Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo stadio che il club sta costruendo, affermando che potrebbe generare più di 3 miliardi di euro ogni anno. La struttura è al centro delle attenzioni della società e si prevede che avrà un impatto economico significativo. L'investimento e i dettagli sulla realizzazione sono ancora in fase di definizione, ma l'attenzione rimane alta sulla possibile ricaduta finanziaria.

Paolo Scaroni è tornato a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter stanno progettando insieme. I lavori per l'impianto dovrebbero prendere il via nel 2027, mentre la prima partita potrebbe essere disputata nel 2031. Vediamo, di seguito, le parole rilasciate dal presidente rossonero ai microfoni di 'Milano Finanza'. "Lo sport contribuisce in modo concreto all'economia di Milano. Il Milan porta allo stadio oltre 72mila persone a partita, di cui il 20-25% dall'estero. In questa direzione, il progetto del nuovo stadio è molto importante, per la città e per il territorio. Parliamo di un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio può generare oltre 3 miliardi di euro all’anno”

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