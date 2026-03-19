Alessandro Nesta, ex calciatore del Milan per dieci stagioni, festeggia oggi 50 anni e ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera'. Nel corso dell'intervista, ha ricordato alcuni momenti significativi della sua carriera, tra cui partite di grande rilievo e i tecnici con cui ha lavorato. Ha inoltre espresso il suo ricordo di alcune figure chiave del calcio, tra cui Pirlo, Ancelotti e Allegri.

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan per dieci stagioni tra il 2002 e il 2012, con 326 presenze e 10 gol all'attivo e 10 trofei nel suo palmarès rossonero (tra cui 2 Champions League e 2 Scudetti), compie oggi 50 anni. Per l'occasione, l'ex centrale romano, attualmente allenatore disoccupato, ha rilasciato una bella intervista al 'Corriere della Sera'. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni. Nesta: "Dalla Lazio al Milan, stavo male veramente. Ma quando ho capito che." Sul trasferimento dalla Lazio al Milan, quando si affacciò il 1° settembre 2002 dal balcone dell'hotel 'Gallia' per salutare i tifosi rossoneri con una faccia da funerale: «Stavo male veramente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta: “Non dimenticherò mai Manchester. Pirlo geniale, Ancelotti unico. Con Allegri …”

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