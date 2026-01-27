Luka Modric, nuovo acquisto del Milan, si sta integrando con successo, dimostrando impegno e versatilità. Dopo anni al Real Madrid, il centrocampista croato si distingue non solo per qualità tecniche, ma anche per l’attitudine alla corsa e alla lotta, contribuendo alla crescita della squadra rossonera. Un importante rinforzo che porta esperienza e dedizione nel contesto del calcio italiano.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Luka Modric, classe 1985, fuoriclasse giunto in estate al Milan dopo 13 anni nel Real Madrid, poiché, della formazione di Massimiliano Allegri, il croato è il perno. Il Pallone d'Oro 2018 detta tempi e ritmi di gioco, ma si sta anche rivelando - un po' a sorpresa- un'efficace diga in fase difensiva. I numeri stanno lì a testimoniarlo. Modric è il secondo giocatore (dopo Zlatan Ibrahimovic, che nel Milan della stagione 2021-2022 ne aveva messi a segno 3) della storia del calcio italiano capace di fornire almeno 2 assist in una singola annata dopo aver compiuto 40 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la seconda giovinezza di Modric: non solo ricami, ma anche corsa e lotta

Approfondimenti su Milan RealMadrid

Luka Modric, centrocampista croato nato nel 1985, è noto per le sue qualità tecniche e il ruolo fondamentale in campo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan RealMadrid

Argomenti discussi: Le pensionate cinesi vivono una seconda giovinezza; Allegri soddisfatto del mercato invernale del Milan: oltre le dichiarazioni, la squadra ha una grande debolezza; L’Inter non molla per il ritorno di Perisic: ecco gli aggiornamenti per l’esterno del PSV; La seconda giovinezza della Scuola San Marco: Al via gli open day, ci apriamo alla città e alle famiglie.

La seconda giovinezza del 40enne Modric: Amo il calcio, così mantengo alte le motivazioniLuka Modric, intervistato da CBS Sports Golazo, ha raccontato i segreti della sua seconda giovinezza nonostante i suoi 40 anni. Queste le dichiarazioni del nuovo centrocampista del Milan, autore anche ... tuttomercatoweb.com

Milan, Allegri ha deciso: a Roma con Nkunku centravanti e Leao seconda punta x.com

Gabriello Carotti segnò il suo primo goal con il Milan indossando la seconda maglia (blu) del Perugia! CONTINUA A LEGGERE l’articolo di Vincenzo Pastore nel blog ”La complessità del calcio”. https://www.filippogalli.com/2026/01/20/milan-legends-gabriello- - facebook.com facebook