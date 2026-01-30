‘Vieni qui?’ | Modric chiama l’ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato
Luka Modric ha chiamato l’ex compagno al Real Madrid, spingendo il Milan a tentare un colpo importante in vista della prossima estate. La telefonata del centrocampista croato sembra aver acceso le speranze di portare un altro grande nome in rossonero, mentre i dirigenti continuano a lavorare dietro le quinte per rafforzare la squadra.
Soltanto quattro giorni rimasti alla fine del calciomercato invernale e il Milan, in attesa di capire se potrà chiudere o meno le operazioni in entrata tanto desiderate, nell'ultimo periodo ha lavorato alacremente anche per gettare le basi per la stagione 2026-2027. Quella in cui, si spera, il Diavolo dovrà rilanciare le proprie ambizioni europee, con una qualificazione in Champions League assolutamente da conquistare. Per l'estate sono previsti rinforzi in ogni reparto. PROSSIMA SCHEDA Con il rinnovo di Mike Maignan, il budget che il Milan aveva stimato di spendere nel calciomercato estivo per il portiere andrà per rinforzare altri ruoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Luka Modric Milan
Modric: “Amo il Milan, per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: la scelta giusta”
Mercato Milan, nuovo assalto al Real Madrid: dopo Modric nel mirino c’è un nuovo calciatore
Il mercato del Milan si intensifica con un nuovo interesse verso il Real Madrid.
Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese. Dove vedreste l’ex Real Madrid L’avventura di Karim Benzema all’Al Ittihad potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da L’Équipe e Foot Mercato, l’ex giocat - facebook.com facebook
Il #Benfica di José #Mourinho ha fatto il gol del 4-2 contro il Real Madrid mentre in una tv portoghese il vescovo di #Setúbal (città natale di Mou), Américo Manuel Alves Aguiar, stava parlando di Dio e delle tempeste. #Champions x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.