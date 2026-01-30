Luka Modric ha chiamato l’ex compagno al Real Madrid, spingendo il Milan a tentare un colpo importante in vista della prossima estate. La telefonata del centrocampista croato sembra aver acceso le speranze di portare un altro grande nome in rossonero, mentre i dirigenti continuano a lavorare dietro le quinte per rafforzare la squadra.

Soltanto quattro giorni rimasti alla fine del calciomercato invernale e il Milan, in attesa di capire se potrà chiudere o meno le operazioni in entrata tanto desiderate, nell'ultimo periodo ha lavorato alacremente anche per gettare le basi per la stagione 2026-2027. Quella in cui, si spera, il Diavolo dovrà rilanciare le proprie ambizioni europee, con una qualificazione in Champions League assolutamente da conquistare. Per l'estate sono previsti rinforzi in ogni reparto. PROSSIMA SCHEDA Con il rinnovo di Mike Maignan, il budget che il Milan aveva stimato di spendere nel calciomercato estivo per il portiere andrà per rinforzare altri ruoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ‘Vieni qui?’: Modric chiama l’ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato

Il mercato del Milan si intensifica con un nuovo interesse verso il Real Madrid.

