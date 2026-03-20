Il Milan si prepara per la partita contro il Torino con il tecnico Max Allegri che ha affrontato le tensioni interne, chiudendo il caso Leao. La squadra ha messo da parte le polemiche, concentrandosi sulla sfida in programma. La vigilia è caratterizzata da segnali di disciplina e decisioni ferme, mentre lo staff tecnico si impegna a mantenere alta la concentrazione.

E’ una vigilia di strigliate e acqua sul fuoco. Il Milan, persa la grande occasione, cambia ottica e si prepara al match con il Torino con le barricate alzate. Non tanto come filosofia di gioco, quanto come difesa della posizione. Il secondo posto è da blindare, ora che anche il Napoli si è rianimato, e per Max Allegri cambia poco. Marzo doveva essere il mese per concretizzare il lavoro di una stagione per il solo obiettivo sbandierato, la Champions League. Resta l’amarezza del match con la Lazio, e un caso da chiudere. Quello tra Rafael Leao e Christian Pulisic: "Chi ha la palla deve vedere chi è smarcato. A Rafa ho detto ‘Non ti ha visto, altrimenti te la dava’”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro

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