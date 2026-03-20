Miami Open 2026 p 1 | il primo Alcaraz vs Fonseca!

Al Miami Open 2026, João Fonseca, talento brasiliano, ha superato il primo turno e si prepara ad affrontare il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz. La partita tra i due è già annunciata e suscita grande attesa tra gli appassionati di tennis. Fonseca, che ha vinto la prima sfida, si prepara a sfidare il campione in carica nella prossima fase del torneo.

Il talento brasiliano João Fonseca supera il primo turno al Miami Open e lancia la sfida al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Dopo la battaglia persa contro Jannik Sinner a Indian Wells, per il 19enne carioca arriva un altro super match (non prima di mezzanotte). Avanza Matteo Berrettini, mentre si registra il forfait di Lorenzo Musetti. Ottimo debutto nei 1000 per il giovane Kouamé. Nuova sconfitta per Iga?wi?tek. Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco VI aspettano in diretta alle 9:30 su TennisMania (canale YouTube OA Sport) per commentare insieme tutte le ultime notizie, con analisi e retroscena dal mondo del tennis! Scrivete le... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami Open 2026 p. 1: il primo Alcaraz vs Fonseca! Articoli correlati LIVE Alcaraz-Fonseca, ATP Miami 2026 in DIRETTA: il principio di una nuova rivalità?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Carlos... ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo... Miami Open 2026 p. 1: il primo Alcaraz vs Fonseca! Altri aggiornamenti su Miami Open Temi più discussi: Miami Open Tennis 2026; Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami; Miami 2026 Atp e Wta: tabellone, calendario, date, orari, tv; Parmigiano Reggiano sponsor del Miami Open 2026 come official cheese. Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, il tabellone e dove vederlo in Tv e streamingDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner punta alla doppietta storica in Florida. Tutto quello che c'è da sapere sul torneo ... skuola.net Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successiviJannik Sinner, numero 2 del tabellone di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis, farà il proprio esordio direttamente nel secondo turno del ... oasport.it MUSETTI NON GIOCHERÀ A MIAMI A sorpresa il N.5 al mondo ha preferito cancellarsi dal main draw del Miami Open. L’azzurro aveva giocato il primo turno del BNPP Open, al rientro da un infortunio muscolare, venendo eliminato da Fucsovics L’azzur - facebook.com facebook #Berrettini travolge #Muller all'esordio al #MiamiOpen: al 2° turno c'è #Bublik x.com