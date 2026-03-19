Il 17enne francese Moise Kouame ha conquistato un punto importante al Miami Open contro Svajda. La partita si è conclusa con questa vittoria nel suo percorso nel torneo, che rappresenta una tappa significativa per il giovane tennista. Kouame si è distinto per la sua prestazione in questa fase della competizione, attirando l’attenzione su di sé.

Moise Kouame potrebbe essere il futuro del tennis. Perché? Il 17enne francese ha vinto il primo turno al Miami Open contro Zachary Svajda (5-7 6-4 6-4), entrando di diritto nella storia: è infatti il più giovane giocatore a vincere un incontro in un Master 1000 dal 2003, quando un giovanissimo Nadal trionfò all'età di 16 anni e 343 giorni. Kouame è comunque il più giovane giocatore ad aver mai vinto un match a Miami. Questo punto di inisio secondo set dimostra tutte le qualità di questo astro nascente del tennis!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il 17enne Kouame vince questo punto clamoroso al Miami Open contro Svajda

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