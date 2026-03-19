A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna Serale ancora in programma con Berrettini

A Miami, la pioggia intensa ha causato la cancellazione di tutti i match diurni del Miami Open, coinvolgendo sia il torneo maschile che quello femminile con la partecipazione di Cocciaretto. La sessione serale, invece, è ancora in programma e vedrà in campo Berrettini. La decisione è stata presa dall’organizzazione a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L’organizzazione del Miami Open ha comunicato che, a causa della pioggia battente scesa per tutta la giornata, si è pervenuti alla decisione di cancellare tutti i match della sessione diurna del Masters 1000 maschile e del WTA femminile che si sarebbero dovuti disputare in questo mercoledì. Tra i match c’era anche quello di Elisabetta Cocciaretto, che era attesa dal primo turno con la lettone Darja Semenistaja, capace di farsi largo tra le forche caudine del tabellone di qualificazione. In sostanza, sarà di giovedì che debutterà la marchigiana. Attenzione, però: abbiamo parlato di sola sessione diurna. La sessione serale, infatti, resta ancora in programma sul Grandstand. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A Miami cancellati i match di Cocciaretto e della sessione diurna. Serale ancora in programma con Berrettini Articoli correlati Leggi anche: Cosa è successo a Matteo Berrettini: match prima cancellato a Miami, poi il cambio di programma Esordi di Matteo Berrettini ed Elisabetta Cocciaretto a Miami. Lo strano caso di Joao FonsecaSignore e signori, a Miami è in programma una nuova giornata di incontri, anche se il condizionale resta d’obbligo. Altri aggiornamenti su Miami cancellati Discussioni sull' argomento F1: cancellati Bahrain e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente; La Formula 1 verso la cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia Saudita; Sciopero all’aeroporto di Berlino: cancellati tutti i voli di domani, 18 marzo; Ufficiale in F1: due GP camcellati dal calendario del Mondiale 2026. CANCELLATI I GP DI BAHRAIN E ARABIA SAUDITA: COSA SUCCEDE ORA La FIA ha ufficializzato che ad aprile non si correrà in Medio Oriente a causa dell'attuale situazione geopolitica. Il Mondiale si ferma per ben 5 settimane! Cosa succede ora - facebook.com facebook # , # #: Il #mondiale passa da 24 a 22 gare e si crea una pausa più lunga tra il Gran Premio del #Giappone e quello di #Miami x.com