Il film “Mi batte il corazon” con Peppe Iodice ha ottenuto il miglior incasso italiano e la più alta media per copia all’esordio. Nel primo giorno di programmazione, ha registrato una media copie di 1. La pellicola ha attirato l’attenzione del pubblico, segnando un debutto positivo nelle sale cinematografiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Esordio al cinema sorprendente per “Mi batte il corazon”, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione ha fatto registrare la miglior media copia con 1.194 euro, primo italiano per incassi e secondo posto assoluto (dati cinetel). Grande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia. Un riscontro immediato che ha colpito lo stesso protagonista Peppe Iodice, visibilmente emozionato per la risposta degli spettatori. “ Per me è un risultato clamoroso – ha dichiarato Iodice –. Vedere il pubblico riempire le sale, ridere e divertirsi con il film già dal primo giorno è un’emozione enorme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mi batte il corazon” primo incasso italiano e miglior media assoluta all’esordio

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