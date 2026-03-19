VIDEO A Benevento il primo test di ‘Mi batte il corazon’ | gli studenti promuovono il debutto al cinema di Peppe Iodice

A Benevento, studenti e spettatori hanno partecipato al primo test di ‘Mi batte il corazon’, il nuovo film di Peppe Iodice. La proiezione è avvenuta in un cinema locale, con commenti positivi e entusiasmo tra il pubblico presente. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno potuto vedere in anteprima il debutto cinematografico del regista. Alla fine, sono stati condivisi feedback e impressioni sul film.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nella vita bisogna osare, avere coraggio, perchè è meglio rischiare qualcosa che avere dei rimpianti”. Il primo vero banco di prova sono stati gli studenti sanniti. Stamani, al cinema Gaveli di Benevento, l’anteprima del film ‘ Mi batte il coraz ó n ‘, in uscita oggi nelle sale, ha visto protagonisti proprio i più giovani, primi spettatori assoluti della nuova commedia di Peppe Iodice. Un momento importante, come sottolineato dallo stesso attore e dal produttore Alessandro Cannavale (Run Film), che hanno definito il pubblico in sala come il ‘primo test’ del film. E la risposta non si è fatta attendere: partecipazione, curiosità e tante domande, anche sorprendenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ A Benevento il primo test di ‘Mi batte il corazon’: gli studenti promuovono il debutto al cinema di Peppe Iodice Articoli correlati Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinemaUna commedia surreale tra vita, morte e seconde possibilità così si può riassumere Mi batte il corazon il primo film che ha per protagonista Peppe... Peppe Iodice in sala per film “Mi batte il Corazon” nei The Space di Nola e NapoliProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio... Tutti gli aggiornamenti su Peppe Iodice Temi più discussi: Il comico Peppe Iodice a Benevento: giovedì l’anteprima nazionale del film Mi Batte il Corazon; Mi batte il corazon, l'esordio al cinema di Peppe Iodice; Giovedì 19 marzo Peppe Iodice presenterà in anteprima nazionale il film Me Batte il Corazon al Cinema Gaveli di Benevento.; Mi Batte il Corazon, Peppe Iodice nel Trailer Ufficiale del Film - HD - Film (2026). Peppe Iodice a Benevento: tra risate e verità debutta al cinema con Mi batte il corazonApplausi, curiosità e grande partecipazione questa mattina al multisala di contrada Piano Cappelle, dove l’attore e comico napoletano Peppe Iodice ha presentato in anteprima nazionale il suo primo fil ... ntr24.tv Peppe Iodice: Mi piacerebbe invitare Teo Mammucari al Peppy Night | VIDEOIntervista al comico napoletano che torna a Domenica In dopo lo scontro e lancia Mi batte il corazon che parte con prevendite positive e più sale in tutta Italia, scegliendo di spegnere le polemiche e ... napolitoday.it Selvaggia Lucarelli si schiera al fianco di Teo Mammuccari dopo la polemica avvenuta a Domenica In durante la presentazione del film di Peppe Iodice - https://nap.li/rd2r - facebook.com facebook Mi Batte il Corazón… ancora più forte al cinema! In occasione dell’uscita del film, Peppe Iodice arriva in sala per incontrarvi! UCI Cinemas Casoria – 21 marzo, ore 18:00 UCI Cinemas Cinépolis Marcianise – 22 marzo, ore 20:00 ucicinemas.it/fil x.com