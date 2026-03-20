Mi batte il corazon miglior incasso nel primo giorno di programazione per il film di Peppe Iodice

Il film “Mi batte il corazon” con Peppe Iodice ha ottenuto il miglior incasso nel primo giorno di programmazione, segnando un debutto sorprendente al botteghino. Durante la prima giornata, il film ha registrato la miglior media copia con 1.000 euro, attirando un pubblico numeroso e dimostrando un buon riscontro nelle sale cinematografiche.

Esordio al cinema sorprendente per “Mi batte il corazon”, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione ha fatto registrare la miglior media copia con 1.194 euro, primo italiano per incassi e secondo posto assoluto (dati cinetel). Grande entusiasmo da parte del pubblico, con sale piene e spettatori partecipi che hanno accolto con calore la commedia. Un riscontro immediato che ha colpito lo stesso protagonista Peppe Iodice, visibilmente emozionato per la risposta degli spettatori. “Per me è un risultato clamoroso – ha dichiarato Iodice –. Vedere il pubblico riempire le sale, ridere e divertirsi con il film già dal primo giorno è un’emozione enorme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Peppe Iodice in sala per film “Mi batte il Corazon” nei The Space di Nola e NapoliProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio...

Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinemaUna commedia surreale tra vita, morte e seconde possibilità così si può riassumere Mi batte il corazon il primo film che ha per protagonista Peppe...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peppe Iodice

Temi più discussi: Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinema; Mi batte il corazon, il debutto al cinema di Peppe Iodice - 15/03/2026; Mi batte il corazon, trama e cast del film di Francesco Prisco in sala; Recensione del film di Peppe Iodice Mi batte il corazon.

Mi batte il corazon, l'esordio per Peppe Iodice al cinema: primo film italiano per incassiEsordio al cinema per Mi batte il corazon, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno di programmazione è primo italiano per incassi e secondo ... ilmattino.it

Il film di Peppe Iodice vola al botteghino: Mi batte il corazon primo tra gli italiani e miglior media incassi assolutaEsordio al cinema sorprendente per Mi batte il corazon, il film con protagonista Peppe Iodice, che nel primo giorno ... ilriformista.it

INCASSI RECORD PER L'ESORDIO AL CINEMA DI PEPPE IODICE. Secondo i dati cinetel la sorpresa assoluta di ieri nelle sale è il film interpretato dal napoletano Peppe Iodice che ha esordito in seconda posizione con la commedia Mi batte il corazon di Fra - facebook.com facebook

VIDEO - “Mi batte il corazon”, il film di Peppe Iodice al cinema @peppeiodice1 x.com