Schianto in autostrada incidente fra 4 auto sull'A1 nel Frusinate | più di 11 chilometri di coda verso Roma
Un incidente coinvolgendo quattro veicoli si è verificato questa mattina sull'autostrada A1 nel tratto tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. L'evento ha causato una lunga coda di oltre 11 chilometri, proseguendo fino a 20 chilometri verso Roma, causando rallentamenti e disagi nel traffico autostradale durante il periodo di fine festività.
Incidente di fine festività lungo l'autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: code fino a 20 chilometr verso le 13.
