Firenze Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuola

Questa mattina a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare dal carcere di Sollicciano. L'ex guardia giurata rumena di 32 anni, accusato di aver ucciso due escort, ha cercato di fuggire usando delle lenzuola, ma l’evasione è fallita. Gli agenti lo hanno subito fermato e riportato in cella.

Vasile Frumuzache l’ex guardia giurata rumena di 32 anni che ha confessato gli omicidi delle escort Ana Andrei e Denisa Paun, ha provato a evadere dal carcere di Sollicciano (Firenze) la mattina del 4 febbraio. L’uomo era detenuto da questa estate e ha tentato la fuga a poche ore dal processo a suo carico. Vasile si è calato dalla cella con le lenzuola annodate poi, arrivato all’intercinta, è stato bloccato dagli agenti. Il personale penitenziario gli ha trovato un coltello con cui ha tentato, invano, la fuga. La fuga a poche ore dall’inizio del processo. Proprio il 5 febbraio Frumuzache deve comparire davanti alla Corte d’Assise di Firenze per la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Firenze Carcere Vasile Frumuzache, il killer delle escort tenta l'evasione dal carcere: «Ha usato una corda fatta con le lenzuola» Vasile Frumuzache, il romeno condannato per l’omicidio di due donne, ha tentato di evadere dal carcere. Il “killer delle escort” tenta di evadere: Vasile Frumuzache confessò l’omicidio di Ana e Denisa Vasile Frumuzache ha tentato di evadere dal carcere costruendo una scala artigianale con lenzuola e manici di scopa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Firenze Carcere Firenze, Vasile Frumuzache prova a evadere dal carcere di Sollicciano. La fuga fallita del killer delle escort con le lenzuolaIl 5 febbraio si terrà la prima udienza del processo che lo vede imputato per omicidio volontario. I due omicidi compiuti tra Prato e Montecatini ... open.online Tenta di evadere dal carcere con le lenzuola alla vigilia del processo: fermato Vasile Frumuzache, il killer delle prostituteDetenuto per duplice omicidio tenta la fuga dal carcere di Sollicciano, fermato dagli agenti, alla vigilia dell’udienza. blitzquotidiano.it Detenuto a Sollicciano, l’ex guardia giurata Vasile Frumuzache ha confessato i delitti facebook Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a x.com

