Prato omicidi escort | un unico processo per giudicare Vasile Frumuzache

Vasile Frumuzache, ex guardia giurata di 33 anni di Monsummano Terme, sarà giudicato in un unico processo per gli omicidi delle escort romene Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, avvenuti tra il 2024 e il 2025 a Prato. Frumuzache ha confessato i delitti e la vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento che unisce le due imputazioni.

PRATO – Vasile Frumuzache, ex guardia giurata di 33 anni residente a Monsummano Terme, reo confesso degli omicidi di due giovani escort romene, Ana Maria Andrei e Maria Denisa Paun, uccise a distanza di quasi un anno l'una dall'altra tra il 2024 e il 2025, sarà giudicato con un unico processo. E' quanto stabilito dalla Corte d'Assise di Firenze che, nella giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, ha disposto la riunificazione dei due procedimenti penali avviati dalle procure di Pistoia e di Prato, riconoscendo la connessione tra i due delitti. La decisione accoglie le richieste formulate sia dalla difesa del cittadino romeno, rappresentata dall'avvocato Diego Capano, sia dalla pubblica accusa pistoiese, con il pubblico ministero Leonardo De Gaudio, che avevano evidenziato la continuità fattuale e soggettiva delle due vicende.

