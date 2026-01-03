Meteo Epifania 2026 | pioggia nel weekend e neve in arrivo

Il primo fine settimana del 2026 in Italia sarà segnato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Previsti pioggia diffusa su molte regioni tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, con l’arrivo di neve in alcune aree. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti locali per eventuali variazioni e prepararsi alle condizioni di maltempo.

Peggioramento del tempo nel primo fine settimana dell'anno. Il primo weekend del 2026 in Italia sarà caratterizzato da maltempo diffuso con piogge che interesseranno gran parte del Paese tra sabato 3 e domenica 4 gennaio. Il quadro meteorologico è destinato a peggiorare, con pioggia soprattutto al Centro e al Sud, mentre l'aria umida proveniente dal Nord Africa si scontra con correnti più fredde, rendendo gli ombrelli quasi inevitabili in molte regioni. Pioggia e instabilità su molte regioni. Le piogge progressivamente domineranno la scena su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, con precipitazioni che si estenderanno anche al Meridione, tra cui Sardegna, Calabria e Campania.

