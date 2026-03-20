Meteo rischio forte maltempo da metà della prossima settimana

Da mercoledì si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un rischio di forte maltempo. Nei giorni successivi, le previsioni indicano un netto calo delle temperature e piogge intense che potrebbero interessare diverse regioni. Il cambiamento climatico si traduce in un rapido deterioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento significativo dei fenomeni meteorologici estremi.

Possibile un drastico peggioramento delle condizioni meteo dal prossimo mercoledì. Dopo un weekend incerto, quello al via domani, tra sole e pioggia, la prossima settimana potrebbe vedere l’arrivo di una gelida massa d’aria artica, in partenza dalla Norvegia, che sembra voler puntare dritta verso l’Italia con una fase di forte maltempo. Le previsioni sono di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. «A causa della temperatura del mare (che inizia gradualmente a salire dopo i tepori delle scorse settimane) e dello scontro violento con l’aria artica - spiega - si temono forti temporali e grandinate: il ghiaccio potrebbe cadere dal cielo con un’intensità importante e pericolosa per le campagne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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