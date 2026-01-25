Maltempo e pause con il sole poi da metà settimana peggiora | le previsioni meteo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un'instabilità legata all'arrivo di perturbazioni atlantiche. Si prevedono periodi di maltempo alternati a momenti di sole, fino a metà settimana. Successivamente, le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

“Il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche interesserà nei prossimi giorni alcune zone dell’Italia, con frequenti episodi di maltempo, alternati a pause più soleggiate. Dopo la perturbazione che nella giornata di oggi, domenica 25 gennaio, ha coinvolto il nordest e il centrosud.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Due giorni di sole, poi a Milano torna il maltempo: le previsioni meteoLe previsioni meteo per Milano indicano due giorni di sole, seguiti da un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Leggi anche: Le previsioni meteo per Napoli e Campania: sole nel fine settimana 15-16 novembre, poi la pioggia

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: In Toscana, weekend di maltempo: nessuna vera tregua tra sabato e domenica; Maltempo in Sicilia, allerta rossa nel Catanese. A Palermo auto parcheggiata finisce in mare travolta dalle onde; Weekend instabile nel Cilento: piogge, pause asciutte e nuovo peggioramento da domenica; Maltempo nel weekend: pioggia e neve anche a bassa quota.

Maltempo diffuso e neve fino a bassa quota. Le previsioni meteo da domenica 25 gennaioDomenica di maltempo su gran parte d’Italia, con neve sui rilievi e venti forti. Attese nuove perturbazioni nei prossimi giorni. meteo.it

Meteo Roma – Maltempo nel Lazio con piogge, temporali e neve in Appennino; le previsioniMeteo su Roma incerto con rischio piogge e temporali nei prossimi giorni, anche se non mancheranno pause asciutte ... centrometeoitaliano.it

Maltempo nel Golfo di Napoli: mare mosso e vento forte, stop agli aliscafi >> https://tinyurl.com/ybswpdj8 - facebook.com facebook

Statale 682 Jonio Tirreno, stop temporaneo ai lavori dopo il maltempo. Anas annuncia chiusure notturne nelle gallerie Limina e Torbido x.com