Meteo | tornano piogge e forte Scirocco da metà settimana punte da 17 gradi sull' Agrigentino

Da metà settimana, la Sicilia dovrà affrontare nuovamente piogge e un forte Scirocco. Le previsioni indicano che impulsi di aria instabile provenienti dall’ovest si sposteranno sull’isola, portando pioggia e vento. Le temperature saliranno fino a 17 gradi nell’Agrigentino, ma il maltempo sarà protagonista nei prossimi giorni.

Una serie di impulsi instabili di provenienza occidentale raggiungerà la Sicilia nel corso della settimana, dando luogo a frequenti piogge. Martedì, tuttavia, sarà ancora una giornata abbastanza soleggiata, seppur con cielo offuscato dal passaggio di stratificazioni alte. I venti di Scirocco - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - si intensificheranno, determinando un temporaneo rialzo delle temperature, con massime che a Palermo toccheranno i 21 °C, complici i venti di caduta dai rilievi retrostanti; a Messina si raggiungeranno i 17 °C, a Catania i 19 °C e ad Agrigento i 17 °C.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Questa settimana in Sicilia sarà caratterizzata da tempo instabile.

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense.

