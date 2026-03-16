previsioni meteo per pasqua e pasquetta dal clima variabile con alternanza di sole rovesci e nevicate

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta del 2026 indicano un clima variabile con alternanza di sole, rovesci e nevicate. Le prime tendenze segnalano molte nuvole, piogge sparse e temperature in calo in alcune zone d’Italia. Si prevedono momenti di schiarite tra le precipitazioni e possibili nevicate in aree montane. Le condizioni potrebbero cambiare nelle prossime ore con l’avvicinarsi delle festività.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2026 indicano un quadro atmosferico variabile sull’Italia. I modelli suggeriscono alternanza tra sole e rovesci, temperature vicine alla media e possibili incursioni di aria più fredda con neve in montagna. Tuttavia, con oltre 15 giorni di anticipo, i pronostici restano ancora molto incerti. Meteo di Pasqua, le previsioni Che tempo fa a Pasqua e Pasquetta Temperature e possibili colpi di coda invernali Le analisi meteorologiche ufficiali Meteo di Pasqua, le previsioni Quest’anno la Pasqua cadrà il 5 aprile, mentre Pasquetta sarà celebrata il 6 aprile, e come tradizione vuole si tratta di due giornate dedicate a gite, viaggi e attività all’aperto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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