Meteo le previsioni in Campania per venerdì 20 marzo 2026

Per venerdì 20 marzo 2026, in Campania le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi, senza precipitazioni nelle ore diurne. A Avellino, il cielo si presenta sereno per l'intera giornata e non sono attese piogge nelle prossime ore. Le condizioni meteo sembrano stabili su tutta la regione, con temperature che dovrebbero mantenersi senza variazioni significative.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 20 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1433m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1448m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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#Meteo #Sardegna #20marzo - Il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Venti prevalentemente moderati e mari molto mossi. Temperature medie comprese tra 17 e 8°C. x.com