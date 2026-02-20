Meteo le previsioni in Campania per venerdì 20 febbraio 2026

Il maltempo ha portato pioggia e nuvole dense in Campania, causando disagi nelle strade di Avellino. Le previsioni indicano che oggi il cielo rimarrà quasi completamente coperto, con deboli piogge che si continueranno durante il giorno. Sono attesi circa 13 millimetri di precipitazioni, che potrebbero influenzare gli spostamenti e le attività all’aperto. Le condizioni meteo resteranno instabili, e le autorità invitano alla prudenza per chi deve muoversi in zona. La giornata si prospetta grigia e piovosa in molte zone della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1627m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 7mm di pioggia.