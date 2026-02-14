Foggia Cangelosi si dimette dopo due sconfitte | Priorità al bene della squadra e della città
Vincenzo Cangelosi ha deciso di lasciare la guida del Foggia Calcio 1920 dopo aver perso due partite consecutive, spiegando che ha scelto di fare ciò per il bene della squadra e della città. La sua decisione arriva in un momento complicato, subito dopo le sconfitte che hanno deluso tifosi e società. Cangelosi ha commentato che la priorità resta sempre l'interesse del club e dei supporters, anche se ciò significa abbandonare il ruolo. La sua partenza sorprende tutti, considerando che era arrivato da poco sulla panchina rossonera.
Foggia, Cangelosi si dimette dopo due sconfitte: “Una scelta per il bene della città”. Un fulmine a ciel sereno per il Foggia Calcio 1920: Vincenzo Cangelosi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore dopo soli due incontri sulla panchina rossonera. La decisione, comunicata al termine della sconfitta contro l’Atalanta U23, è motivata dalla volontà di Cangelosi di agire nel miglior interesse della società e della città di Foggia, lasciando ora la squadra alla ricerca di una nuova guida in vista della sfida contro il Crotone del 22 febbraio. Un ritorno breve e inatteso. Solo sette giorni fa, Vincenzo Cangelosi era tornato a Foggia, una città alla quale ha sempre manifestato un profondo legame.🔗 Leggi su Ameve.eu
