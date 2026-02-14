Foggia Cangelosi si dimette dopo due sconfitte | Priorità al bene della squadra e della città

Vincenzo Cangelosi ha deciso di lasciare la guida del Foggia Calcio 1920 dopo aver perso due partite consecutive, spiegando che ha scelto di fare ciò per il bene della squadra e della città. La sua decisione arriva in un momento complicato, subito dopo le sconfitte che hanno deluso tifosi e società. Cangelosi ha commentato che la priorità resta sempre l'interesse del club e dei supporters, anche se ciò significa abbandonare il ruolo. La sua partenza sorprende tutti, considerando che era arrivato da poco sulla panchina rossonera.