Per il funerale della principessa Irene di Grecia, Letizia di Spagna ha scelto un abbigliamento total black, in segno di rispetto e compostezza. La sua tenuta sobria e raffinata ha riflesso la solennità dell’evento, sottolineando l’importanza di un'occasione così significativa con eleganza discreta. Un gesto che ha evidenziato il rispetto e la sensibilità verso la famiglia reale greca in un momento di lutto.

di grande compostezza, che unisce austerità e raffinatezza. Il look della regina si distingue per la selezione di capi dal taglio pulito. Il cappotto con cintura di COS evidenzia la silhouette, mentre l’abito lungo contribuisce a un effetto di linearità. Gli accessori scelti – la borsa Carolina Herrera modello Insignia, le pump in pelle e gli orecchini pendenti con perle – rafforzano un’estetica di raffinatezza discreta. Infine, la spilla reale sull’abito completa l’outfit con un elemento simbolico, sottolineando la connessione con la casa reale e il rispetto per il protocollo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il funerale della principessa Irene di Grecia, Letizia di Spagna ha risposto alla solennità dell’evento con un outfit total black

Letizia di Spagna, con Leonor e Sofia alla preghiera funebre per Irene di GreciaLetizia di Spagna, accompagnata da Felipe, Leonor e Sofia, ha partecipato alla preghiera funebre per Irene di Grecia, scomparsa il 15 gennaio.

Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di SpagnaLa principessa Irene di Grecia, sorella della regina Sofia di Spagna e zia di Felipe e Letizia, è deceduta all'età di 83 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Commisso nel suo New Jersey. E una cerimonia in Duomo a Firenze; Iran, a Teheran funerale di massa per i membri delle forze di sicurezza e i civili; La Spezia in lutto per Youssef: bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio per il funerale del giovane ucciso a scuola; Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono….

Al funerale di Irene di Grecia le spille illuminano gli abiti neri delle realiLa famiglia reale spagnola e quella greca hanno rispettato il dress code riservato al lutto concedendosi solo qualche gioiello. Letizia di Spagna ha indossato un cimelio destinato solo alle sovrane me ... vanityfair.it

L’ultimo saluto a Commisso: funerale in diretta streaming. Da Pradè a Casamonti, chi ci saràCamera ardente nel New Jersey, poi la cerimonia funebre nella cattedrale di San Patrizio a New York. Lunedì 26 gennaio la messa di commemorazione in Duomo a Firenze ... lanazione.it

Anche SAR il principe ereditario Alessandro e la principessa ereditaria Caterina di Jugoslavia sono andati ad Atene, in Grecia, per partecipare al funerale della loro amica e cugina Irene di Grecia e Danimarca. x.com

LA REINA SOFIA! Il dolore della regina la regina Sofia di Spagna ha partecipato al funerale dell’amata sorella, la principessa Irene, con il resto della famiglia reale spagnola tra cui re Felipe e la regina Letizia, le principesse Leonor e Sofia, le infante Cristin - facebook.com facebook