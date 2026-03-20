Dopo l’acquisto di Sommer, il mercato dell’Inter si concentra sulla ricerca di un nuovo portiere. Vicario spinge per tornare, mentre gli Spurs chiedono garanzie prima di considerare una cessione. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni e sta seguendo con attenzione le trattative in corso. Il piano di Oaktree riguarda principalmente le scelte per la prossima stagione, con particolare attenzione alla posizione di difesa tra i pali.

Inter News 24 Mercato Inter, la questione del dopo Sommer continua ad agitare i pensieri della dirigenza nerazzurra: il piano per l’estate. Il mercato dei portieri in casa Inter si preannuncia infuocato, con la dirigenza e la proprietà Oaktree pronte a una vera e propria rivoluzione tra i pali. Con Yann Sommer verso la scadenza e le incertezze sul futuro di Josep Martinez, il club di Cristian Chivu sta valutando diverse piste internazionali per blindare la squadra che guida la Serie A con 68 punti. Mercato Inter, dopo Sommer è caccia al numero uno: la strategia. Il nome in cima alla lista resta quello di Guglielmo Vicario, la cui avventura al Tottenham sta attraversando un momento drammatico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, dopo Sommer è caccia al numero uno: Vicario spinge per il ritorno, ma gli Spurs chiedono garanzie. Il piano di Oaktree

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