Menoncello | Un giorno l' Italia vincerà il Sei Nazioni Il mondo parla di me? Qualche titolo l' ho visto

Un giocatore italiano ha commentato la vittoria storica contro l’Inghilterra, affermando che un giorno l’Italia vincerà il Sei Nazioni. Ha riconosciuto che il mondo parla di lui, anche se ha visto solo alcuni titoli. La vittoria ha portato attenzione sulla Nazionale, attribuendo il successo alla nuova mentalità e all’apporto di Quesada, che ha portato freschezza e consapevolezza alla squadra.