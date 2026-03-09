Menoncello | Un giorno l' Italia vincerà il Sei Nazioni Il mondo parla di me? Qualche titolo l' ho visto
Un giocatore italiano ha commentato la vittoria storica contro l’Inghilterra, affermando che un giorno l’Italia vincerà il Sei Nazioni. Ha riconosciuto che il mondo parla di lui, anche se ha visto solo alcuni titoli. La vittoria ha portato attenzione sulla Nazionale, attribuendo il successo alla nuova mentalità e all’apporto di Quesada, che ha portato freschezza e consapevolezza alla squadra.
La storica vittoria sull’Inghilterra lancia il fenomeno azzurro e i sogni della Nazionale italiana: "Tutto figlio della nuova mentalità, Quesada ha portato freschezza e consapevolezza. Gli All Blacks? Li proveremo a battere a luglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Italia-Scozia 12-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sgroppata vincente di Menoncello!
LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti...
Contenuti utili per approfondire Sei Nazioni
Temi più discussi: Inghilterra ko, Menoncello: L'ho sognato per tutta la settimana. Quesada: Vinto sotto stress, grandi!; Menoncello: Tre birre per brindare al successo sugli inglesi. L’obiettivo è il Sei Nazioni; Rugby, Italia-Inghilterra 23-18 nel Sei Nazioni: prima storica vittoria degli azzurri contro gli inglesi; Sei Nazioni 2026: le parole di Tommaso Menoncello dopo la prima vittoria dell'Italia sull'Inghilterra.
Menoncello: Un giorno l'Italia vincerà il Sei Nazioni. Il mondo parla di me? Qualche titolo l'ho visto...La storica vittoria sull’Inghilterra lancia il fenomeno azzurro e i sogni della Nazionale italiana: Tutto figlio della nuova mentalità, Quesada ha portato freschezza e consapevolezza. Gli All Blacks? gazzetta.it
Sei Nazioni: l’Italia del rugby nella storia dopo la prima vittoria con l’InghilterraL’Italia del rugby riscrive la storia: nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 batte per la prima volta l’Inghilterra, vincendo 23-18 allo stadio Olimpico di Roma. corrierenazionale.it
Guinness Sei Nazioni added a new photo. - Guinness Sei Nazioni - facebook.com facebook
Sei Nazioni 2026: l’Italia fa la storia! Inghilterra battuta in un Olimpico infuocato x.com