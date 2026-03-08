menoncello il fabbro azzurro che ha spaccato il sei nazioni e vuole spaccare anche gli all blacks

Menoncello, il giovane giocatore di rugby, ha iniziato a praticare lo sport grazie a suo padre e a un volantino promozionale. Ha già conquistato il titolo di miglior giocatore del torneo e sta guidando l’Italia in diverse vittorie. Ora, il suo nome è sulla bocca di tutta Europa, mentre mira a sfidare anche i team più forti come gli All Blacks.

Lo chiamavano “Paese”, dall’omonimo club in cui ha iniziato a giocare in provincia di Treviso. Ed effettivamente, Tommaso Menoncello ha tutti i crismi del prodotto italiano Doc. E pensare che, come tanti, aveva iniziato giocando a pallone: era difensore nel Quinto, sempre dalle parti di Treviso. Quando il club fallì fu il padre a indirizzarlo a rugby, nonostante non fosse un appassionato: ha trovato un volantino sui muri, glielo ha portato e ha fatto centro. Per il rugby Tommaso ha mollato gli studi, ha scommesso tutto sulla palla ovale e ha vinto, e con lui pure gli Azzurri: lo storico successo sull’Inghilterra è solo l’ultimo di una lunga... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

