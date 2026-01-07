Pertosse e bambini perché la tosse convulsa nei neonati può essere letale Il pediatra | Le mamme incinte devono vaccinarsi

Da leggo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pertosse, nota anche come tosse convulsa, è un’infezione respiratoria altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. Nei neonati, questa malattia può essere grave e potenzialmente letale. Il pediatra raccomanda alle donne in gravidanza di vaccinarsi per proteggere i propri figli fin dai primi mesi di vita, riducendo il rischio di complicanze legate alla tosse convulsa.

La pertosse, detta anche tosse convulsa o tosse canina, è un?infezione delle vie respiratorie altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. Altri batteri dello. 🔗 Leggi su Leggo.it

pertosse e bambini perch233 la tosse convulsa nei neonati pu242 essere letale il pediatra le mamme incinte devono vaccinarsi

© Leggo.it - Pertosse e bambini, perché la tosse convulsa nei neonati può essere letale. Il pediatra: «Le mamme incinte devono vaccinarsi»

Leggi anche: Carcere di Lauro, Ciambriello: "Bambini innocenti detenuti con le loro mamme, anche incinte! Perché la politica non si fa carico di questa sofferenza?”

Leggi anche: Mdmb-pinaca: cos’è la sostanza trovata nella cannabis light e che può essere letale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

pertosse bambini perch233 tosseSecca, grassa o simile al verso della foca: come riconoscere i tipi di tosse per trovare la cura giusta - Non è una malattia ma un riflesso dell'organismo, viene classificata in base alla durata (da pochi giorni a più di un mese) e può essere anche il segnale di un disagio emotivo o del reflusso. msn.com

Pertosse bambini, da inizio anno si registrano tre morti e l'800% dei ricoveri in più rispetto all'anno scorso - «La pertosse è una malattia fortemente contagiosa e pericolosa, soprattutto nei primi mesi di vita e nei neonati che hanno un maggior rischio di complicanze e di decesso. ilgazzettino.it

pertosse bambini perch233 tossePertosse nei neonati: come riconoscerla, le conseguenze (anche fatali), l'importanza del vaccino - I pediatri richiamano i genitori alla vaccinazione dei figli (obbligatoria) e a quella delle donne in gravidanza ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.