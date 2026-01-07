Pertosse e bambini perché la tosse convulsa nei neonati può essere letale Il pediatra | Le mamme incinte devono vaccinarsi
La pertosse, nota anche come tosse convulsa, è un’infezione respiratoria altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. Nei neonati, questa malattia può essere grave e potenzialmente letale. Il pediatra raccomanda alle donne in gravidanza di vaccinarsi per proteggere i propri figli fin dai primi mesi di vita, riducendo il rischio di complicanze legate alla tosse convulsa.
La pertosse, detta anche tosse convulsa o tosse canina, è un?infezione delle vie respiratorie altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis.
