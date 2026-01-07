Pertosse e bambini perché la tosse convulsa nei neonati può essere letale Il pediatra | Le mamme incinte devono vaccinarsi

La pertosse, nota anche come tosse convulsa, è un’infezione respiratoria altamente contagiosa causata dal batterio Bordetella pertussis. Nei neonati, questa malattia può essere grave e potenzialmente letale. Il pediatra raccomanda alle donne in gravidanza di vaccinarsi per proteggere i propri figli fin dai primi mesi di vita, riducendo il rischio di complicanze legate alla tosse convulsa.

Pertosse bambini, da inizio anno si registrano tre morti e l'800% dei ricoveri in più rispetto all'anno scorso - «La pertosse è una malattia fortemente contagiosa e pericolosa, soprattutto nei primi mesi di vita e nei neonati che hanno un maggior rischio di complicanze e di decesso. ilgazzettino.it

Pertosse nei neonati: come riconoscerla, le conseguenze (anche fatali), l'importanza del vaccino - I pediatri richiamano i genitori alla vaccinazione dei figli (obbligatoria) e a quella delle donne in gravidanza ... msn.com

Questo inverno scegli i prodotti Aboca per tosse, naso chiuso e mal di gola. GrinTuss Adulti e Pediatric, calma la tosse secca, grassa, acuta e persistente. Fitonasal per liberare e proteggere il naso chiuso di adulti e bambini. Golamir, calma rapidamente il - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.