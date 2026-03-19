Nel Kent, nel sud dell’Inghilterra, il numero di casi di sospetta meningite acuta è aumentato da 20 a 27 nell’ultima settimana. Il focolaio si è diffuso tra studenti di alcune università e scuole della zona, creando preoccupazione tra le autorità sanitarie. La situazione riguarda un'epidemia che non ha precedenti nella regione e ha attirato l’attenzione locale e nazionale.

Continua a salire il numero dei casi di sospetta meningite acuta nel Regno Unito. Nell’ultima settimana il numero è passato da 20 a 27, in seguito a un focolaio “senza precedenti” diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell’Inghilterra. A renderlo noto è stata la UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, con “15 contagi confermati e 12 sotto esame”. Il numero di morti resta invece fermo a due, uno studente di 21 anni e una studentessa di 18. Le autorità sanitarie precisano di “non poter ancora confermare che l’epidemia sia stata circoscritta”.... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Focolaio di meningite “senza precedenti” in Kent: sono 27 i casi

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Sale da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra. #ANSA x.com

Sale da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio "senza precedenti" diffusosi fra i giovani di alcune università e scuole del Kent, nel sud dell'Inghilterra. #ANSA - facebook.com facebook