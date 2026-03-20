Meloni su Delmastro e il ristorante sotto inchiesta | Ci parlerò Andrea è stato leggero non connivente

Il presidente del Consiglio ha commentato la situazione di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, coinvolto in un’inchiesta riguardante un ristorante gestito insieme alla figlia di un prestanome della Camorra. Meloni ha affermato che discuterà personalmente con Delmastro e ha definito il suo comportamento come “leggero” e non connivente. La vicenda riguarda le attività imprenditoriali del politico e le persone coinvolte.

Meloni difende Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia che fino a poco tempo fa sarebbe stato in società con la figlia diciottenne di un prestanome della Camorra, con la quale avrebbe gestito una catena di ristoranti. «Ovviamente parlero’ con Delmastro, con il quale non sono riuscita a parlare, perché sono tornata praticamente stanotte dal Consiglio europeo», dice la premier nel corso dello speciale “Si o No” del TgLa7, intervistata da Enrico Mentana. «Dopodiché io guardo i fatti che conosciamo ora e che io conosco dalla stampa, e non so da chi li conosca la stampa». Quando il direttore del TgLa7 le chiede se pensi che l’inchiesta sia emersa ad orologeria spegne la polemica però: «No, non lo so, non mi interessa, sono cose che a volte accadono, ma insomma, anche qui eventualmente l’ho messo in conto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Delmastro, Meloni: è stato leggero leggero. Manina? Messo in conto Per Meloni “Delmastro è stato leggero”. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: “Triste che parli di manina e non di mafia”“Se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum”, gli italiani... Aggiornamenti e notizie su Meloni su Delmastro e il ristorante... Temi più discussi: Delmastro tensioni in FdI. Meloni: Poco accorto, io non sapevo ma resta; Gli atti su Delmastro in Antimafia. Schlein: Meloni spieghi prima del referendum; Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni. DELMASTRO, GUBITOSA (M5S): MELONI NEL PANICO VEDE MANINERoma, 20 - La premier Meloni che su Delmastro e la sua posizione indecente ricorre al complotto delle manina è disarmante: il capo del governo balbetta su un sottosegretario alla giustizia che fa aff ... 9colonne.it Per Meloni Delmastro è stato leggero. Ma la premier evoca il complotto contro il Sì. Il M5s: Triste che parli di manina e non di mafiaSe c’è stata una manina che dice tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum, gli italiani valuteranno. Sono cose che a volte accadono, l’ho messo in c ... ilfattoquotidiano.it Mentre in Italia il governo Meloni, con tempismo perfetto pre-referendum, annuncia in pompa magna misure contro il caro benzina con lo sconto di 25 centesimi al litro ma solo per 20 giorni (giusto il tempo di vedere come finisce il referendum, magari...), in Sp - facebook.com facebook Meloni: "Delmastro leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata una manina" #ANSA x.com