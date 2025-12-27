Aiuti all’Ucraina Salvini | Situazione cambiata in decreto legge difesa e protezione civili
(Adnkronos) – "C'è un tavolo di trattativa aperto e quindi più che di mandare armi per attaccare, per offendere, per distruggere, puntiamo sulla strategia difensiva, sulla logistica, su come proteggere i civili, su come riscaldarli, su come curarli". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal direttore di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Decreto Armi Ucraina “aiuti legati ai negoziati”/ Salvini “non metto Governo in crisi, chiedo solo prudenza” - La Lega verso il Sì al Decreto Armi Ucraina solo se gli aiuti saranno legati all'esito dei negoziati di pace: cosa succederà nei prossimi CdM IL DECRETO ARMI ALL’UCRAINA SARÀ APPROVATO IN CDM ENTRO ... ilsussidiario.net
