Trapianto Napoli il dolore ai funerali di Domenico | La giustizia farà il suo corso ma non potrà restituircelo

Durante i funerali di un bambino di due anni a Napoli, si è consumato un momento di grande commozione. I familiari hanno espresso il loro dolore e hanno commentato che, sebbene la giustizia possa fare il suo corso, non potrà mai riportare indietro il bambino scomparso. La cerimonia si è svolta in un clima di lutto e di dolore profondo.

"E' un giorno molto triste perché piangiamo la morte di un bimbo di due anni che per errori umani è diventato un angelo. La giustizia farà il suo corso ma non ce lo restituirà". Il dolore e la commozione dei tantissimi cittadini che hanno preso parte al funerale del piccolo Domenico Caliendo celebrato al Duomo di Nola. Il bambino è morto lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato.