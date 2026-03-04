Trapianto Napoli il dolore ai funerali di Domenico | La giustizia farà il suo corso ma non potrà restituircelo

Da lapresse.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i funerali di un bambino di due anni a Napoli, si è consumato un momento di grande commozione. I familiari hanno espresso il loro dolore e hanno commentato che, sebbene la giustizia possa fare il suo corso, non potrà mai riportare indietro il bambino scomparso. La cerimonia si è svolta in un clima di lutto e di dolore profondo.

Home > Cronaca > “E’ un giorno molto triste perché piangiamo la morte di un bimbo di due anni che per errori umani è diventato un angelo. La giustizia farà il suo corso ma non ce lo restituirà”. Il dolore e la commozione dei tantissimi cittadini che hanno preso parte al funerale del piccolo Domenico Caliendo celebrato al Duomo di Nola. Il bambino è morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

trapianto napoli il dolore ai funerali di domenico la giustizia far224 il suo corso ma non potr224 restituircelo
© Lapresse.it - Trapianto Napoli, il dolore ai funerali di Domenico: "La giustizia farà il suo corso ma non potrà restituircelo"

Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mammaGiorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio...

Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli...

Contenuti utili per approfondire Trapianto Napoli.

Temi più discussi: La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Blog | Dai tempi alle temperature: questo il protocollo per un trapianto cardiaco. Il rischio zero non esiste; Bambino morto per trapianto di cuore fallito, gli indagati salgono a sette; Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: Ma cos'ha fatto, ha già levato il cuore?. E il chirurgo disse: Non farà mai un battito. Sospesi i dirigenti medici Oppido e Farina.

trapianto napoli trapianto napoli il doloreBimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it

trapianto napoli trapianto napoli il doloreIscriviti gratis alla newsletter di Repubblica NapoliÈ il giorno del dolore: l’ultimo saluto al bimbo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano al Monaldi di Napoli. Il ... napoli.repubblica.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.