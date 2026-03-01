Un grande Paese dell’Unione europea ha approvato un decreto per modificare le modalità di gestione delle bollette energetiche, rompendo un tabù che durava da anni. Per la prima volta, vengono introdotte misure che mirano a cambiare il sistema di distribuzione e pagamento delle utenze, segnando un passo significativo nel settore. La nuova normativa prevede interventi specifici per affrontare le difficoltà degli utenti.

Quando il Financial Times dedica attenzione a una misura nazionale sul mercato elettrico europeo significa che qualcosa di rilevante si sta muovendo. Il decreto bollette con cui il governo interviene sul mercato elettrico rompe infatti un tabù: per la prima volta un grande Paese dell’Unione prova a spezzare il meccanismo attraverso cui il costo della CO2 incorporato nella generazione a gas si trasferisce automaticamente nel prezzo all’ingrosso dell’elettricità, generando ampie rendite inframarginali. Il punto di partenza è noto. Nel modello europeo basato sul System Marginal Price, quando i cicli combinati a gas sono l’ultima tecnologia necessaria a soddisfare la domanda, il loro costo determina il prezzo per tutta l’energia prodotta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Ets, così il decreto bollette rompe un tabù

