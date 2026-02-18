Il decreto bollette, approvato dopo settimane di discussioni, è stato approvato a causa dell’esigenza di ridurre i costi energetici per le famiglie e le imprese. La misura, che distribuisce circa 3 miliardi di euro, prevede bonus per le famiglie e sostegni alle aziende del settore non profit. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i consumatori, mentre i mercati finanziari hanno mostrato nervosismo. La pubblicazione ufficiale del decreto è attesa nelle prossime ore, lasciando presagire un impatto immediato sui consumi.

Dopo giorni di attesa, sia da parte dei consumatori, sia dei produttori di energia e non senza un certo nervosismo in Borsa, il decreto bollette che vale poco meno di 3 miliardi è realtà. Il Consiglio dei ministri, riunitosi poco dopo le 16, ha licenziato un testo limato fino all’ultimo dai tecnici del ministero dell’Ambiente. Pare, così raccontano ambienti vicini al dossier, che fino a poche ore prima dell’arrivo sul tavolo del governo del provvedimento, il decreto stesso fosse ancora un cantiere. Alla fine la quadra è stata trovata, anche se non è quella soluzione strutturale per un Paese che paga l’energia il 30% in più della media europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bonus alle famiglie ed Ets, anatomia del decreto bollette

Decreto bollette, le novità: 315 milioni per il bonus sociale luce 2026: 90 euro una tantum alle famiglieIl ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nel nuovo decreto Bollette, atteso la prossima settimana, sarà stanziato un fondo di 315 milioni di euro per il bonus sociale luce 2026, che prevede un contributo una tantum di 90 euro destinato alle famiglie con il bonus luce.

Decreto bollette, sconti per elettricità e gas: bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese. Tutte le nuove misureIl governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.