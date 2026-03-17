L’Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz Questa non è la sua guerra

L’Unione europea ha respinto la richiesta di Donald Trump di inviare navi militari per supportare gli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Bruxelles ha chiarito che non intende coinvolgersi in questa situazione, affermando che quella non è una guerra dell’UE. La decisione è stata comunicata ieri, in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran nella regione.

Il drone da 30 milioni distrutto nella base italiana in Kuwait. Missione a rischio. Parla il generale Camporini Bruxelles. L’Unione europea ieri ha detto “no” alla richiesta di Donald Trump di inviare asset navali per aiutare gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz, malgrado la minaccia del presidente americano di un futuro “molto negativo” per la Nato. Dalla Spagna di Pedro Sánchez all’Italia di Giorgia Meloni, passando per la Germania di Friedrich Merz, al Consiglio Affari esteri di ieri c’è stato un coro di rara unanimità nel rigettare la pretesa di Trump di obbligare gli europei ad aiutarlo con mezzi militari a uscire dalla crisi in cui è piombato per l’impatto della sua guerra contro l’Iran sui prezzi del petrolio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra Articoli correlati Leggi anche: Nato e Ue danno il benservito a Trump: “Nessun intervento militare nello Stretto di Hormuz” Trump vuole trascinare la Nato in guerra: “Se non ci supporta nello Stretto di Hormuz avrà un futuro molto negativo”Donald Trump vuole mettere insieme una coalizione militare più ampia possibile per riaprire lo Stretto di Hormuz. Tutto quello che riguarda L'Ue resiste alla richiesta di Trump di... Temi più discussi: L’Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra; Il petrolio, scontro tra Usa e Ue per la deroga sulle sanzioni. Zelensky: È un aiuto alla Russia; Trump esige supporto militare a Hormuz, l'Europa temporeggia; Trump alza la pressione su Teheran e sugli alleati. L'Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerraDalla Spagna di Sánchez all’Italia di Meloni, passando per la Germania di Merz: un coro di rara unanimità per rigettare la pretesa del presidente americano di obbligare gli europei ad aiutarlo con mez ... ilfoglio.it Cosa cambia col sì di Trump agli acquisti di petrolio russo. L’Ue protesta: Incide sulla sicurezza. Gli analisti: Non basta per calmierare i prezziLa licenza di 30 giorni concessa dagli USA fa infuriare l'UE e favorisce la Russia: tutti i dettagli sulla decisione ... ilfattoquotidiano.it Guerra all'Iran, Trump chiede agli alleati di difendere lo Stretto di Hormuz ma le risposte sono quantomeno tiepide. E lui risponde così - facebook.com facebook #ottoemezzo Il rapporto dei leader europei con Donald Trump nel commento di Marco Travaglio dopo la risposta negativa alla richiesta di intervento nello stretto di Hormuz x.com