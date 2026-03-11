Cos’è l’Ets come incide sulle bollette e perché Meloni vorrebbe sospenderlo Lo scontro con la Ue

Il sistema europeo che assegna un prezzo alle emissioni di CO2 è al centro di un confronto tra Roma e Bruxelles. La questione riguarda l’incidenza di questo meccanismo sulle bollette energetiche e le intenzioni del governo di sospenderlo. La discussione si concentra sulla posizione italiana rispetto alle politiche ambientali europee e sulla volontà di modificare le regole attuali.

Roma, 11 marzo 2026 – Il sistema europeo che mette un prezzo alle emissioni di CO2 torna al centro del confronto politico tra Roma e Bruxelles. Da un lato la Commissione europea, con la presidente Ursula von der Leyen, difende l’Emission trading system (Ets) come uno degli strumenti chiave della transizione energetica. Dall’altro il governo italiano chiede una sospensione temporanea del meccanismo almeno per la produzione di elettricità da fonti fossili, sostenendo che oggi contribuisce ad aumentare il prezzo dell’energia. Il tema è riemerso con la nuova tensione sui mercati energetici legata alla crisi in Medio Oriente e al rischio di un blocco delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz, che ha riacceso i timori di un aumento dei costi di gas e petrolio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

