Meloni rivendica le misure sulle bollette Ma ora si affida all’Ue

Meloni ha difeso le misure sulle bollette, attribuendo la decisione alla necessità di aiutare le famiglie. Dopo quasi un’ora e mezzo di discussione, il governo ha deciso di affidarsi alle mosse dell’Unione Europea. La premier ha spiegato che senza il supporto di Bruxelles non si poteva fare di più, anche se alcuni ministri hanno espresso dubbi sulle tempistiche. La decisione finale ha lasciato aperto il futuro delle agevolazioni, che continueranno a essere monitorate. La situazione resta in evoluzione e molti aspettano sviluppi concreti.

Il Consiglio dei ministri approva le misure sull'energia per famiglie e imprese (ma resta in balìa del nulla osta di Bruxelles sull'Ets). Spunta il "riconoscimento in visibilità" per le aziende che concendono sconti su base volontaria. Un miliardo per il maltempo e primi step sull'autonomia differenziata (che però dovrà tornare in Cdm) Quasi un'ora e mezzo di riunione. Tanto basta per mandare in archivio il Consiglio dei ministri delle promesse. A cui però non fa seguito alcuna conferenza stampa, sostituita da un video sui social di Giorgia Meloni a spiegare le diverse misure per ridurre le bollette, rivendicando il "disaccoppiamento di fatto tra il prezzo dell'energia e il prezzo del gas".