Due sorelle si preparano a sostenere il referendum, con Giorgia che si è espressa nel podcast di Fedez, parlando di una visione garantista e europea, mentre Arianna ha fatto riferimento ai magistrati-eroi. Nel corso dell’intervista, Giorgia ha chiarito di non aver lanciato attacchi contro la magistratura, ma di voler rappresentare una posizione di buon senso. La discussione si è concentrata sulle diverse interpretazioni della giustizia.

Roma – Esiste una Giorgia garantista e una Giorgia giustizialista. Ai microfoni di Fedez e Mr. Marra, nel salotto digitale di Pulp Podcast, è andata in scena la prima: nessun attacco frontale alla magistratura, ma la veste della riformatrice “europeista e di buon senso”. La scelta dell’abito buono, non “forcaiolo“, non stupisce: Meloni ha deciso di sbarcare su YouTube per raggiungere una fascia di pubblico giovane, poco presidiata dalla destra e tradizionalmente più vicina all’area progressista. Un esordio assoluto – è la prima volta che un presidente del Consiglio si presenta in un contesto digitale così informale – che l’ha premiata: numeri notevolissimi, con oltre 700mila visualizzazioni e 54mila like in nove ore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni, due sorelle in campo per il referendum: Giorgia parla nel podcast di Fedez, Arianna evoca i magistrati-eroi

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