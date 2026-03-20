Meloni | Delmastro leggero cittadini valuteranno se c’è stata manina Nessun contraccolpo per il governo dal referendum

Il ministro Meloni ha commentato la situazione di Delmastro, definendolo leggero, e ha detto che saranno i cittadini a decidere se ci sono state manine dietro. Ha inoltre affermato che il governo non subirà contraccolpi dal referendum e ha precisato che spesso le critiche alla maggioranza arrivano da dentro il proprio schieramento, non dall’opposizione.

“Delmastro è stato leggero, ma da qui a dire che è connivente. Se c’è stata una manina che dice ’tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum’, gli italiani valuteranno. Però non c’entra niente con il referendum sulla giustizia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell’edizione speciale del Tg La7 ’Sì o no’ dedicato al referendum sulla giustizia in onda stasera. “Sicuramente non è stata una bella campagna elettorale anche perché c’è stato questo tentativo di buttarla in caciara, come si dice a Roma, di individuare il nemico” ed è questo “che mi ha convinto a buttarmi su questo tema, consapevole... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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