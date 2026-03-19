Il referendum sulla giustizia si avvicina alla fase decisiva, con il centrosinistra che sostiene il No e invita gli elettori a partecipare. La campagna si concentra sui giorni di voto, domenica e lunedì, quando i cittadini saranno chiamati a recarsi alle urne in tutta Italia. La premier ha dichiarato che non ci saranno ripercussioni politiche legate a questa consultazione.

Roma, 19 marzo 2026 – I gioch i tra le parti sono fatti ormai. I risultati dipendono invece da chi e come si munirà davvero di scarpe, cappello e ombrello per recars i alle urne domenica e lunedì 22 e 23 marzo. In quanto tutte le analisi degli specialisti suffragano l’ipotesi secondo cui maggiore sarà l’affluenza maggiori saranno le possibilità che venga approvata la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere tra pm e giudici. E se, data la polarizzazione politica i mposta per volere bipartisan dei due poli, il fronte del No punta sulla mobilitazione del proprio elettorato contro l’attacco alla Costituzione e all’indipendenza della magistratura, quello del Sì patisce la contraddizione tra la matrice garantista della riforma e il mai sopito rigore giustizialista della base di destra che simpatizza con la magistratura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum giustizia, il rush finale: il centrosinistra tira la volata al No. Meloni: nessun contraccolpo politico

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