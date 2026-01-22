Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica. Oggi si svolgono incontri con leader di rilievo, tra cui il presidente israeliano Herzog, il cancelliere tedesco Merz e la direttrice del FMI Georgieva, segnando un momento di approfondimento e confronto sulle sfide globali.

(Federico Fubini, inviato a Davos) Ancora Zelensky attacca: «L’Europa aspetta sempre che la Nato la difenda. Se voi mandate 40 soldati in Groenlandia, che messaggio manda a Putin, alla Cina, alla Danimarca? O dite che proteggete la ragione o rischiate di non essere presi sul serio. Tutti aspettano di vedere cosa farà l’Europa ma l’Europa non fa niente. Ma quando rifiutate di combattere per la libertà le conseguenze arrivano. Nel 2020 avete rifiutato di aiutare la rivolta della Bielorussia per la democrazia e ora i missili Oreshnik sono in Bielorussia e hanno vari paesi europei nel loro raggio. L'Europa rimane in modalità Groenlandia: ‘forse qualcuno da qualche parte farà qualcosa’. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace

Trump, sfida all’Onu: a Davos nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Concluso l'incontro con ZelenskyDurante il Forum di Davos, il presidente americano ha annunciato la creazione del Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui aderiscono 19 leader mondiali.

Trump, sfida all’Onu: nasce il Board of Peace. «Potremo fare tutto ciò che vogliamo» | Poi vede Zelensky: «Questa guerra deve finire»Il presidente americano ha ufficialmente istituito il Board of Peace, un nuovo organismo internazionale a cui partecipano 19 leader mondiali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Zelensky RIDE mentre Putin parla dello status di Donbas e degli accordi di Minsk #zelensky #putin

Argomenti discussi: Volodymyr Zelensky: il 60% di Kiev è senza elettricità - L'anticorruzione ucraina indaga su un ex vicecapo dell'Ufficio presidenziale; Guerra Ucraina Russia, Trump: Vedrò Zelensky a Davos il 22 gennaio; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: Sui beni congelati ha vinto Putin. L'Europa non sa difendere se stessa, deve fare di più. Trump a Davos: La guerra deve finire. Witkoff e Kushner da Putin questa sera; Missili balistici sulle città ucraine. Kiev colpisce una fabbrica di droni a Taganrog.

Ultimo aggiornamento: 22:59 del 18 DicembreTra la pressione militare e quella dei conti, Volodymyr Zelensky rilancia sul negoziato e chiama in causa l’Europa, alla vigilia di un nuovo round di colloqui con gli Stati Uniti in programma venerdì ... ilfattoquotidiano.it

Consiglio UE per aiuti Ucraina: scontro su asset russi/ Zelensky truppe europee per ridurre nuove invasioniConsiglio Europeo ad alta tensione: il punto su asset, prestiti all'Ucraina e scontro con la Russia. Zelensky sostiene la necessità di truppe UE a Kiev ALTA TENSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO: SI DISCUTE ... ilsussidiario.net

Money.it. . Emmanuel Macron (Francia, Presidente della Repubblica), Volodymyr Zelensky (Ucraina, Presidente della Repubblica), Bradford Smith (Microsoft, President and Vice Chairman), Satya Nadella (Microsoft, Chairman and Chief Executive Officer), Lau - facebook.com facebook