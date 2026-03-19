Il fuori onda di Giorgia Meloni a Pulp Podcast diventa virale | Famme’ fini’ m’hai fatto perdere il ragionamento

Un fuori onda di Giorgia Meloni durante la registrazione di Pulp Podcast con Fedez e Mr. Marra è diventato virale. La clip, resa pubblica su YouTube, risale a due giorni prima del voto sul referendum sulla separazione delle carriere. Nel video, Meloni si rivolge a qualcuno dicendo: “Famme’ fini’, m’hai fatto perdere il ragionamento”.

Come svelato da Il Fatto Quotidiano, l’ospitata di Giorgia Meloni a Pulp podcast, con Fedez e Mr.Marra, è andata online su Youtube a due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere. E la premier è stata anche protagonista di un fuori onda: “Anche quelli che poi si lamentano se cerchi di aumentare.”, dice Meloni prima di accorgersi che “ c’è un problema “. Quale? Il microfono le copre il volto e lo staff la interrompe. “ Ho capito Fili, famme’ fini’ però . m’hai fatto perdere il ragionamento”, si lamenta la premier. “ Dai, aspettavi un attimo “, chiude. Il taglio, pubblicato alla fine della puntata, è diventato virale sui social in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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