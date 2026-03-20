Meldola uova colombe solidali per aiutare gli Amici dell’Hospice

A Meldola è ripresa la vendita di uova di cioccolato e colombe artigianali per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Onlus Amici dell’Hospice di Forlì. La raccolta mira a sostenere le attività dell'organizzazione, coinvolgendo la comunità locale in iniziative solidali. Le uova e le colombe vengono messe in vendita per finanziare i servizi offerti dall’associazione.

È ripartita a Meldola la raccolta fondi, con uova di cioccolato e colombe artigianali, a sostegno delle attività dell’Associazione Onlus Amici dell’Hospice di Forlì. Infatti nei giorni scorsi una delegazione dell’Amministrazione Comunale si è recata presso l’ex edicola di via Roma 1 per contribuire personalmente alla campagna di raccolta fondi. Protagoniste dell’iniziativa sono le uova di cioccolato e le colombe artigianali della solidarietà, il cui ricavato sostiene le attività svolte dall’Associazione negli Hospice e nell’assistenza domiciliare a favore di persone con patologie inguaribili in fase avanzata e dei loro familiari. L’Associazione opera per il mantenimento e il potenziamento dei servizi offerti dagli Hospice e dalla Rete di Cure Palliative, accompagnando la persona e la sua famiglia nel delicato percorso della malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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