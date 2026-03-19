le colombe di pasqua solidali di paolo rufo per aiutare la lilt

Privati e aziende hanno collaborato alla realizzazione delle colombe di Pasqua solidali create da Paolo Rufo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Lilt. Tra i partecipanti c’è Francesca Bini, insegnante da sempre impegnata in iniziative benefiche. Le colombe sono state vendute durante le festività pasquali, con parte del ricavato destinato all’associazione.

Privati ed aziende si sono uniti per sostenere la Lilt. Francesca Bini, insegnante da sempre coinvolta nel volontariato, per ricordare il fratello ’Gnugni’ e la più cara amica Michela Stumpo, ha coinvolto in un’iniziativa benefica il prestigioso pasticcere Paolo Rufo che produrrà artigianalmente 120 Colombe di Pasqua e l’incasso totale della vendita sarà devoluto alla Lilt di Grosseto. Elettromare di Gabriele Fusini, Tecnoseal, Confagricoltura Grosseto, Estra, Internetfly, Marraccini Assicurazioni, sono le aziende che, dimostrando attenzione alla tematica della prevenzione, hanno deciso di acquistare le colombe per sostenerla. Sabato nella sala conferenze di Banca Tema in Corso Carducci 14 dalle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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