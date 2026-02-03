Meghan Markle ha fatto discutere ancora una volta, questa volta toccando Lady Diana. Durante un'intervista, ha parlato di sua madre, ma le sue parole sembrano aver irritato William, che si sente messo in secondo piano. La tensione tra i due membri della famiglia reale si fa sentire sempre di più.

Meghan Markle ha trovato il modo di fare infuriare William, ampliando il divario tra lui e suo fratello Harry. La Duchessa del Sussex sta cercando di far risalire le sue quotazioni su Netflix dopo che la seconda stagione della sua serie Meghan, with love è precipitata negli ascolti. E per farlo non che sfruttare il suo legame con la Famiglia Reale. Meghan Markle, la serie su Lady Diana. Mentre la Famiglia Reale affrontando il peggior scandalo degli ultimi due secoli a causa dei rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Epstein, Meghan Markle, con il supporto di Harry, sta progettando una docuserie per onorare la memoria di Lady Diana per i 30 anni dalla morte, avvenuta il 31 agosto 1997. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle osa parlare di Lady Diana e fa infuriare William

Approfondimenti su Meghan Markle

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Meghan Markle

Argomenti discussi: Amber Heard rompe il silenzio sul cyberbullismo che subisce.

Meghan Markle: Perché nel Regno Unito non mi sentivo autenticaMontecito (California), 27 agosto 2025 - Meghan Markle torna a parlare degli anni trascorsi come membro della famiglia reale britannica e ammette di essersi sentita non autentica durante quel ... quotidiano.net

Meghan Markle senza filtri: Senso di colpa per il molto denaro. Cosa confessaMeghan Markle si mette a nudo e confessa che le è stato insegnato a sentirsi in colpa per il fatto di essere benestante e di avere molti comfort a disposizione. Lo racconta nell'ultimo episodio del ... iltempo.it

#Domenica Jennifer Lawrence di Hollywood e Meghan Markle sfoggiano cappotti invernali alla moda, mentre la principessa Kate Middleton perfeziona i suoi noiosi capi base invernali Scoprite un'epoca di ricchezza abbagliante e cambiamenti epocali! x.com

Meghan Markle ha catturato l’attenzione sul red carpet del Sundance Film Festival il 25 gennaio 2026 con un outfit sofisticato e moderno - facebook.com facebook