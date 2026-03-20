LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Andy Diaz accarezza l’oro a metà gara

Durante la terza semifinale dei 400 metri ai Mondiali indoor 2026, i favoriti sono Franko Burraj dell’Albania e Andy Diaz. A metà gara, Diaz si avvicina alla conquista dell’oro, mentre Burraj conclude la fase con un tempo di 46 secondi. La competizione si sta svolgendo con dirette aggiornate e risultati in tempo reale, e sono stati già annunciati i protagonisti della mattinata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 20.58. Questi i protagonisti della terza semifinale dei 400: 3 Franko Burraj ALB 46.57 4 Elián Larregina ARG 46.37 5 Attila Molnár HUN 45.01 6 Tomáš Horák CZE 45.64 20.57. Questa la classifica del triplo dopo 4 rotazioni: 1 Andy Díaz Hernández ITA 17.47 2 Jordan Scott JAM 17.33 3 Yasser Mohammed Triki ALG 17.30 4 Lázaro Martínez CUB 17.14 5 Jonathan Seremes FRA 16.93 6 Almir Dos Santos BRA 16.92 7 Andrea Dallavalle ITA 16.90 8 Amath Faye SEN 16.76 20.56. Non si migliora l’azzurro Diaz con 17.08. Resta primo ma non può dormire sonni tranquilli 20.55. Nullo il salto di Scott, ora Diaz 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz accarezza l’oro a metà gara Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz balza subito al comando! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Andy Diaz Temi più discussi: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!; LIVE! Day1: serata di gala: Dallavalle e Diaz per la doppietta nel triplo; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Andy Diaz accarezza l’oro a metà garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RISULTATI DEL MATTINO 20.18: Si migliora il cubano Martinez che consolida la quarta posizione con 17.14 ... oasport.it LIVE Mondiali indoor, finale triplo: che salto di Diaz! È al comando dopo due turni. Dallavalle sestoNiente da fare per Marta Zenoni che chiude sesta la sua batteria, non riesce a cambiare passo dopo i mille. Prima la britannica Hunter Bell (4'1209), seconda Jessica Hull, australiana, miglior crono ... gazzetta.it ’ Ore 19.35: Andy Diaz e Andrea Dallavalle in finale nel triplo ai Mondiali indoor di Torun DIRETTA TV RaiSport e Sky Sport Arena #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps - facebook.com facebook