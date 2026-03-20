Durante i Mondiali indoor di atletica del 2026, Andy Diaz ha conquistato l'oro, diventando di nuovo campione del mondo. La giornata è stata aggiornata in tempo reale con i risultati delle varie discipline, e i medaglieri sono stati costantemente aggiornati nel corso dell’evento. La diretta ha mostrato le prestazioni più importanti della mattinata, con le classifiche e gli esiti delle competizioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21.30: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani alle 10.05. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.28: Si chiude così una buona giornata di gare per l’Italia. E’ arrivato l’oro di Andy Diaz nel triplo. Saranno in finale Eloisa Coiro negli 800, Federico Riva nei 1500 e Ludovica Cavalli sempre nei 1500. Da segnalare il settimo posto di Dallavalle nel triplo 21.27. E invece è il giamaicano Thompson al secondo posto con 6?45, bronzo per lo statunitense Bromell con 6?45 (un millesimo in meno del giamaicano), quarto posto per Azu con 6?46con 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!

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